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Pera Gençler Birliği’nde vücut analizi ve performans testleri yapıldı

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Pera Larnaka Gençler Birliği’nde takım kadrosunda bulunan 25 futbolcuya Uzman Fizyoterapist NurcihanAltun, Fizyoterapist Ali Baletti, diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde vücut analizi ve performans testleri yapıldı

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Pera Gençler Birliği’nde vücut analizi ve performans testleri yapıldı
İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 4 Ocak’ta başlayan 2.hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği 2.devre hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde sürdürürken, futbolcuların vücut analizi ve performans testleri gerçekleştirildi. Pera Larnaka Gençler Birliği’nde takım kadrosunda bulunan 25 futbolcuya Uzman Fizyoterapist NurcihanAltun, Fizyoterapist Ali Baletti, diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde yağ-kilo ölçümleri yapıldı.   
ÖLÇÜMLER YAPILDI
Aksa 1. Ligde mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği A takımı oyuncularının gelişimini takip etmek amacıyla Physioworld Fizyoterapi & Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Minneola Beslenme & Sağlıklı Yaşam Merkezi işbirliği içerisinde “Vücut analizi ve performans testlerini” gerçekleştirdi. Physioworld ce Minneola testleri sezon öncesi, devre arası ve sezon sonu olacak şekilde planlandığı belirtildi. Devre arası gerçekleştirilen kamp sonrası oyuncuların Fiziksel check-upları tamamlandı. Oyuncuların fiziksel özelliklerin tespiti, max-kuvvet ölçümü, fonksiyonel hareket analizleri ve esneklik ölçümleri yapıldı. İleriki günlerde 20 metre mekik koşu testi ve 30 m sprint testinin yapılacağı belirtildi.
Dyt.YaseminÖztinen tarafından vücut analizi kapsamında futbolcuların kilosu, iskelet kası ağırlığı, vücut yağ ağırlığı, vücut yağ oranı, yağsız vücut ağırlığını ölçüp değerlendirildi.
 
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