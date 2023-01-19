Dr. Küçük Fazıl Küçük Anı Koşusu yapıldı

Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu’nun 20.si 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla Çamlıbel Köy Meydanında yapılırken, koşuda Küçük Kızlarbirincisi Alsancak İlkokulu’ndan Derin Baran, Küçük Erkekler birincisi Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Madison Kangre oldu

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anısına her yıl ölüm yıldönümünde Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından geleneksel olarak düzenlenen, fakat son iki yıldır pandemi dolayısı ile yapılamayan Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu’nun 20.si 18 Ocak 2023 Çarşamba günü 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla Çamlıbel Köy Meydanında gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından, okul müdürü Mustafa Eriç Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Eriç konuşmasında Kıbrıs Türk Halkının en zor yıllarında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, büyük özveriyle çalışan, halkçılığı, cesareti, karalılığı ve inancıyla halkımıza önderlik eden Dr. Fazıl Küçük, yürüttüğü mücadele ile bağımsızlığın, özgürlüğün ve devletleşmenin yolunu açtığına dikkat çekti.Mustafa Eriç “Dr. Küçük bir sözünde şöyle diyordu: Bizler gelecek nesillere, şimdiye kadar bize emanet edilmeyen en yüksek eseri bırakmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki beşer fanidir, bırakılan eser bakidir. Bu bağlamda bizlere düşen görev emanet edilen cumhuriyetimize ve Dr. Fazıl Küçük ‘ün özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerine sahip çıkmak olmalıdır” diye konuştu.Müdür Eriç’in konuşmasının sonrasında küçük kız ve küçük erkek öğrenci koşu yarışları yapıldı.Yarışlar sonucunda Küçük Kızlar ferdi 800m koşusunun birincisi Alsancak İlkokulu’ndan Derin Baran, ikincisi 23 Nisan İlkokulu’ndan Ceylin Torlak, üçüncüsü ise 23 Nisan İlkokulu’ndan Lavin Terzioğlu oldu. Yarışmanın Küçük Erkekler ferdi 1000m koşusunun birincisi Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Madison Kangre, ikincisi Özgürlük İlkokulu’ndan Ergün Özkul, üçüncüsü Özgürlük İlkokulu’ndan Mahir Atamtürk oldu.Küçük Kızlar takım 800m koşusunun birincisi Alsancak İlkokulu, ikincisi 23 Nisan İlkokulu, üçüncüsü Lapta ilkokulu oldu. Yarışmanın Küçük Erkekler takım 1000m koşusunun birincisi Özgürlük İlkokulu, ikincisi 23 Nisan İlkokulu, üçüncüsü Alsancak İlkokulu oldu.Yarışma sonunda yarışan ve etkinliğe katılanlara izaz ikram yapılmış, madalya ve kupaları Çamlıbel Aysun İlkokulu müdürü Mustafa Eriç, Milli Eğitim Bakanlığı Denetmeni Abdullah Sultanoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdal Osmanlar, Çamlıbel Köy Muhtarı Osman Mısırlısoy ve katılımcı okul müdürleri tarafından verildi.