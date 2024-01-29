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Paşaoğluları bıraktı

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Paşaoğluları bıraktı
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Digiturk BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Vadili'de ikinci devrenin ilk haftası oynanan Dikmen karşılaşmasında alınan mağlubiyet sonrasında antrenör Bayram Paşaoğluları görevinden istifa etti.
Vadili yönetiminin takımın başında kalması için Paşaoğluları ile yaptığı görüşmeler de sonuçsuz kalması nedeniyle istifası kabul edildi.
Vadili takımı 10. Hafta sonunda 19 puanla 3. sırada yer almaktaydı.
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