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‘1. Süher Bozalanlar Satranç Anı Turnuvası’ düzenleniyor

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ‘1. Süher Bozalanlar Satranç Anı Turnuvası’ 12-14 Şubat’ta düzenlenecek.

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‘1. Süher Bozalanlar Satranç Anı Turnuvası’ düzenleniyor
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Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ltd ana sponsorluğu, Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü sponsorluğu ve 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizatörlüğünde gerçekleşecek turnuva Merkez Lefkoşa’da yapılacak.
Toplamda dört farklı kategoride gerçekleşecek turnuvalardan ilki “Minikler Kategorisi” 12 Şubat Pazartesi  günü başlayacak ve beş turun bitiminde  ödül töreni düzenlenecek.
Küçükler, Yıldızlar ve Büyükler Kategorileri 40dk + 30sn temposunda 13 Şubat-14 Şubat 2024  iki gün oynanacak. Tüm kategoriler UKD hesaplamaları için federasyona iletilecek.  Bu nedenle tüm turnuvalar için KKSF Lisans zorunluluğu aranacak.  Lisansı olmayan sporcular, kayıt kontrol esnasına kadar gerekli belgeleri teslim etmeleri halinde yarışmaya alınacak.  Lisansı olmayan ve veya lisans belgelerini tam olarak teslim etmeyen sporcular turnuvada yarışamayacak. Küçükler, Yıldızlar ve Büyükler Kategorilerinin ödül törenleri turnuva bitiminde (14 Şubat)  yapılacak.
Turnuvaya kayıtlar 9 Şubat saat 13.00’e kadar 05428654313 , 05338662977 ve  05338339999 numaralı WhatsApp hatlarından yapılabilecek.
 
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