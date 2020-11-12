Öztüccar: Tehditlere ve hakaretlere maruz kalıyoruz

Değirmenlik kulüp başkanı Emirali Öztüccar, futbolcuların 10 Kasım günü KTFF önüne tabut koymalarını kınadı.

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun ve kulüp başkanlarının, spor yaptırmakla ilgisi – bilgisi olmayan kişilerin tehditlerine ve hakaretlerine maruz kaldıklarına dikkat çeken Emirali Öztüccar, geçmişten örnekler vererek, futbolculara “Bugünlere nasıl geldiğinizi unutmayın.” çağrısında bulundu.

Futbolculara, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve kulüpler, bu ülkede sizi bu ülkede düşünen tek kurumdur diyen Emirali Öztüccar, “Futbolun oynanması için sizden daha çok çaba sarf ediyoruz. Futbolu yönetenlere güvenin.” ifadelerini kullandı.

