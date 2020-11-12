banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
33 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
45 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
32 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Öztüccar: Tehditlere ve hakaretlere maruz kalıyoruz

banner476

Öztüccar: Tehditlere ve hakaretlere maruz kalıyoruz
Değirmenlik kulüp başkanı Emirali Öztüccar, futbolcuların 10 Kasım günü KTFF önüne tabut koymalarını kınadı.
KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun ve kulüp başkanlarının, spor yaptırmakla ilgisi – bilgisi olmayan kişilerin tehditlerine ve hakaretlerine maruz kaldıklarına dikkat çeken Emirali Öztüccar, geçmişten örnekler vererek, futbolculara “Bugünlere nasıl geldiğinizi unutmayın.” çağrısında bulundu.
Futbolculara, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve kulüpler, bu ülkede sizi bu ülkede düşünen tek kurumdur diyen Emirali Öztüccar, “Futbolun oynanması için sizden daha çok çaba sarf ediyoruz. Futbolu yönetenlere güvenin.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.