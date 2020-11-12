Küresel ısınma fırtınaların şiddetini iki kat artırdı

Japon bilim insanları küresel ısınma nedeniyle, Kuzey Atlantik’te çıkan kasırgaların son 50 yılda iki kat güçlendiğini ortaya koydu.

Bu yıl okyanusta çıkan kasırgaların tarihi bir rekor kırdığını belirten araştırmacılar, bu nedenle kasırgaların etkili olduğu ülkelerin iç kısımlarına kadar ilerleyebileceğini belirterek, 2017 yılında ABD'yi vuran ve 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Harvey Kasırgası'nın tekrarlanabileceği konusunda uyardı.

KASIRGALAR SON 50 YILDA İKİ KAT GÜÇLENDİ

Japonya'daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki tropik kasırgaların son 50 yılda iki kat güçlendiğini ve karayı daha sert vurduğunu ortaya koydu.

BU YIL TARİHİ REKOR KIRILDI

Bununla birlikte bu yıl, Kuzey Atlantik’te meydana gelen kasırga sayısının en son ortaya çıkan Theta ile birlikte 29’a ulaşarak tarihi bir rekor kırdığı belirtildi.

Bilim insanları, kasırgaların tropikal okyanuslardan gelen nemden güç aldığını ve iklim değişikliği nedeniyle okyanusların üzerindeki havanın bu nemi daha fazla tutabilme kapasitesine imkan verdiğini söyledi. Yol boyunca toplanan sıcak nem ise kasırganın karada aktif olmasını sağlayan bir yakıt deposu gibi çalışarak karada daha fazla ilerlemesine yol açıyor.

Normalde kasırga karaya ulaştığında, denizlerden gelen nem yakıt kesilmesi ve çok hızlı bir şekilde dağılması gerekiyor. Ancak, yeni çalışma artık durumun böyle olmadığını gösteriyor.

KASIRGALAR ARTIK KARAYA ULAŞTIĞINDA HIZLICA DAĞILMIYOR

Araştırmacılar, 1960'ların sonlarında, kasırgaların tipik olarak karaya ulaştıktan sonraki ilk günde yoğunluklarının yüzde 75'ini kaybettiğini, günümüzde ise bu durumun sadece yüzde 50 civarında seyrettiğini ifade etti.

KASIRGALAR İÇ KISIMLARA İLERLİYOR

Araştırmayı yöneten Profesör Pinaki Chakraborty, "Kasırgaların daha sıcak bir iklimde daha yavaş bir oranda azaldığını gösteriyoruz. Kuzey Atlantik'te karaya ulaşan kasırgaların dağılma süresi son 50 yılda neredeyse iki katına çıktı. Altta yatan nedene gelince, analizimiz suçlunun küresel iklim değişikliği olduğunu gösteriyor. Maalesef araştırmamız, iklim ısındıkça kasırgaların çürümesinin daha da yavaşlayacağını ve sonuç olarak, daha uzak bölgelerin daha güçlü fırtınaların gazabıyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

HARVEY BENZERİ FELAKETLERE KARŞI UYARI

Araştırmacılar, politika yapıcıların çalışmalarının bulgularına dikkate alarak gerekli altyapıyı sağlamasıyla Harvey Kasırgası’nda yaşanan felaketin bir benzerinin yaşanmasının önüne geçebileeğini söyledi.

HARVEY KASIRGASI HAKKINDA

2017 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası ülkenin en büyük kentlerinde biri olan Houston sular altında kalmış ve 107 kişi hayatını kaybetmişti. Kasırganın yol açtığı zarar ise ABD’ye yaklaşık 125 milyar dolara mal olmuştu.