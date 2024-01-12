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Özgür yeniden Hamitköy’de

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Özgür yeniden Hamitköy’de
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Birinci Ligde 2. devrede zirve hedefinde olacak olan Hamitköy, ara transferde kadrosunu takviye etmeye başladı.
Hamitköy, China Bazaar Gençlik Gücü’nden deneyimli forvet Özgür Ongun ile anlaştı. Özgür Ongun, Hamitköy ile antrenmanlara başladı. Golcü futbolcu Hamitköy’ün ara transferde kadrosuna kattığı 2. Hücumcu olurken, Cumartesi günü Göçmenköy ile oynanacak hazırlık maçında da ilk kez kırmızı siyahlı formayı giyecek. Özgür Ongun, geçmişte de Hamitköy’de forma giymişti.
 
 
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