Rifat, Doğan Türk Birliği'nde

Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği bonservisi Yonpaş Dumlupınar'da olan, K.Kaymaklı'da kiralık olarak forma giyen Rifat Hacıarifoğlu'nu kadrosuna kattı.
Teknik direktör Sedat Devecioğlu'nun raporu doğrultusunda sarı lacivertliler Rifat'ı bonservisli olarak transfer etti.
Rifat dün sarı-lacivert formayı giyerek antrenmana çıktı.
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