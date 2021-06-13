Özgey: Gökhan, değerli bir futbolcumuzdur

Lefke asbaşkanı Adil Özgey, “Gökhan Titiz değerli bir futbolcumuzdur. Gökhan, Toygar Davulcu yönetiminde kendisini daha da geliştirecektir.” açıklamasını yaptı

Süper Lig ekibi Lefke’nin asbaşkanı Adil Özgey, yeni sezon hazırlıkları ve kadro şekillenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adil Özgey’in açıklamaları şöyle:

“Lefke takımı teknik direktörümüz Toygar Davulcu yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Süreç içerisinde kadromuz da şekillenecektir.

Basında kiralanacağı açıklanan futbolcumuz Gökhan Titiz ise bonservisli futbolcumuzdur. Gökhan’ın antrenmanlara katılarak takıma dahil olması gerekir. Değerli bir futbolcu olan Gökhan Titiz, Toygar Davulcu yönetiminde kendisini daha da geliştirecektir.”

