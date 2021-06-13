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Güzelyurt Masterleri, yemekte buluştu

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Uluç Cam başkanlığındaki Güzelyurt Futbol Masterleri, geleneksel yemeklerini düzenleyerek uzun zaman aradan sonra sosyal bir etkinlikte biraraya geldi

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Güzelyurt Masterleri, yemekte buluştu
Niyazi ERGÜLEN
Pandemi süreci sonrasında maçlarına yeniden başlayan Güzelyurt Futbol Masterleri (GFM),düzenlediği eğlence gecesi ile de uzun zaman aradan sonra sosyal bir etkinlikte biraraya geldi.
Güzelyurt Futbol Masterleri, Kalkanlı’da bulunan Hilkart Park Restauranta düzenlenen gecede felekten bir gece yaşarlarken, doyasıya eğlendiler. Uluç Cam başkanlığını yaptığı Güzelyurt Futbol Masterleri üyesi 25 master futbolcu geceye katıldı. Geceye bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.
Güzel solist Dila Kaplan’ın söylediği şarkılarla masterleri coştururken Halkın Sesi spora açıklama yapan başkan Uluç Cam,şunları söyledi.
“Pandemi nedeniyle geleneksel yemeğimizde buluşamamıştık. Pandemi süreci sonrasında yasakların kalkmasıyla 25 Master futbolcumuzla Hilkart Park Restaurantta geleneksel yemeğimizde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Güzel bir gece geçirdik. Bize eğlenme imkanı sağlayan restaurant sahibi Hüsnü Hilkat’a da bu nezih gece için teşekkür ederim.”
 
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