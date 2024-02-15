Özer, 9 yıl sonra yan hakemlik yaptı

Futbolumuzun değerli A klasman hakemlerinden Ali Özer 9 yıl sonra yardımcı hakem görevi yaptı. Çarşamba günü Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan K.Kaymaklı – Yenicami maçında 4. Hakem olarak görevli olan A klasman hakemlerimizden Ali Özer, maçın yan hakemlerinden Ferdi Güzel’in maçın ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrasında maça devam edememesi nedeniyle yan hakem olarak görev yaptı.



