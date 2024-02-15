Mormenekşe’nin genç yıldızına İstanbul’da başarılı operasyon

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin başarılı futbolcusu Mustafa Menekşeli, ameliyat oldu.

Mustafa Menekşeli, İstanbul’da Kıbrıslı Türk Ortopedi uzmanı cerrah Dr. Raşit Özcafer tarafından başarılı bir diz çapraz bağ operasyonu geçirdi.

Sezonu kapatan Mustafa Menekşeli, yeni sezona hazır şekilde girmeyi hedefleyecek.



