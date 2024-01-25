Özbahar, kramponları astı

Futbolumuzun en önemli sağ beklerinden olan, formasını giydiği takımlardaki başarılı performansıyla takdir toplayan Ali Özbahar, Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’da futbol hayatını noktaladı. Sezon öncesinde oynanan KTSYD Kupası maçının henüz ilk bölümünde omzundan sakatlanan, daha sonra ise takıma dönen Ali Özbahar, ilk devrenin tamamlanmasının ardından futbol hayatını sonlandırma kararını aldı. Daha önce de omzundan ameliyat olmuş olan Ali Özbahar, özel işinin ve sağlığının sakatlıktan olumsuz etlenmiş olmasından dolayı 35 yaşında aktif futbolculuk hayatını tamamlama kararı aldı. Birkaç sezondur BTM İkinci Lig takımlarında antrenörlük yapan Ali Özbahar’ın antrenörlük yapıp yapmayacağı ise şartlara göre belli olacak.



