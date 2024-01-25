İkinci perde derbiyle açılıyor

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2023-24 futbol sezonunun ikinci devresi Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan C. B. Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı arasındaki Lefkoşa derbisiyle başlayacak

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2023-24 futbol sezonunun ikinci devresi Süper Lig’de Cuma akşamı oynanacak Lefkoşa derbisiyle başlıyor. Süper Ligin başkent ekipleri C. B. Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak olan Lefkoşa derbisiyle ikinci devre başlamış olacak. Süper Ligin 16. Haftasında bir maç bugün, 3 maç cumartesi, 3 maç Pazar günü, 1 maç ise pazartesi akşamı oynanacak.

Süper Lig’de ilk devreyi 43 puanla en yakın rakibi Mağusa Türk Gücü’nün 4 puan önünde lider tamamlayan Cihangir ikinci devrenin ilk haftasında bölge derbisi niteliğindeki Mesarya ile Cumartesi günü Cihangir Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Liderin en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü ise Pazartesi günü Çetinkaya ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda mücadele edecek.

Süper Ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi Cumartesi günü ligin rahat takımlarından Göçmenköy’ü konuk ederken, zor günler geçiren ve transfer yasağı getirilen Türk Ocağı takımı ise M. Karşıyaka ise karşılaşacak.

BİRİNCİ LİG’DE 5 MAÇ CUMARTESİ OYNANACAK

Aksa 1. Lig’de ise ikinci devre Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Lig lideri M.Değirmenlik ile takipçisi Esentepe’nin de cumartesi günü oynayacağı 5 maç ile ikinci devre start vermiş olacak.

İkinci devreye M. Değirmenlik takımı en yakın rakibi Esentepe’nin 7 puan önünde 38 puanla başlarken, ligde özellikle play-off hattında ikinci devre zorlu bir mücadelenin olacağı düşünülüyor.

Birinci Ligde 3. sıradaki 24 puanlı Dem’s. Cons. Çanakkale ile 9. Sıradaki 20 puanlı Lapta’nın arasında sadece 4 puan fark olması ikinci devrenin ne kadar çetin geçeceğini ortaya koymakta.



Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

SÜPER LİG

26 Ocak 2024, Cuma

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü-K.Kaymaklı (Evren Karademir)

27 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Mesarya (Mehmet Sezener)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Türk Ocağı (Osman Özpaşa)

28 Ocak 2024, Pazar

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-A.Yeşilova (Kerem Eran)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Lefke (Ali Özer)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Yenicami (Fehim Dayı)

29 Ocak 2024, Pazartesi

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)



1.LİG

27 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons.Çanakkale-Girne H.Evi (Hakan Ünal)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Lapta (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Ü.Maraş (İsmail Ercan)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Esentepe (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Gaziköy Şenol Stadı M.Değirmenlik-Baf Ü.Yurdu (Hüseyin Özkan)

28 Ocak 2024, Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yalova (Mustafa Öztugay)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Gönyeli (Ferhat Tuna)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Mormenekşe (Turgay Misk)

