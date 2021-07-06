Ozanköy’de genel kurul zamanı

Ozanköy Spor Kulübü olağan genel kurulunda Kahyan Özerden’in, yeniden aday olacağı ve üyelerden onay isteyeceği öğrenildi

İsa TABAK

Ozanköy Spor Kulübünün 2021 – 2022 sezonayönelik olağan genel kurulu 12 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.

Ozanköy Spor Kulübünde başkanadayı olmak isteyen üyelerin en geç 10 Temmuz Cumartesi saat 20:30'a kadar kulüp veznedarı Ramadan Uzun'a adaylık başvurularını iletmeleri gerekecek. Bu arada oynanmayan sezon öncesinde kulüp başkanı seçilen Kahyan Özerden’in, genel kurulda yeniden aday olacağı ve üyelerden onay isteyeceği öğrenildi.

Ozanköy Spor Kulübünde gündemi şöyle: 1- Açılış Konuşması, 2- Divan Başkanı ve Sekreterinin Seçimi, 3- Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması, 4- Mali Raporun Okunması ve Oylanması, 5- Disiplin Kurulu Seçimi, 6- Denetleme Kurulu Seçimi, 7- Başkanlık Seçimi, 8- Dilek ve Temenniler”

