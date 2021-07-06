Yenicami Akademi, Karel’in yanında

Yenicami Akademi’de SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Karel bebek için bağış toplanmaya başlanırken herkes, yardım kampanyasını desteklemeye davet edildi

Yenicami kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yenicami Akademi’de SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Karel bebek için bağış toplanmaya başlanırken herkes, yardım kampanyasını desteklemeye davet edildi.

Yenicami kulübünden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kulübümüz bünyesinde yer alan akademimiz anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza atarak 6 aylık SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Karel bebek için bağış toplamaya başladı.

Yüksek miktarda tedavi bedeli olan Karel bebek için Yusuf Kaptan Sahası’nın yanına bağış kutusu konurken, 2009, 2011, 2012, 2013 doğumlu gruplarımız Karel için yardım eli uzattı. Sosyal medya hesabımızda konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Birçoğunuzun da bildiği gibi 6 aylık SMA Tip 1 hastalığına yakalanan bir bebeğimiz var. Adı Karel’dir. Tedavi ücretine yardımda bulunabilmek adına Yenicami Akademi ailesi olarak bugünden itibaren sahamıza koymuş olduğumuz bağış kutusu ile bizde kollarımızı sıvadık. Sahaya antrenman için gelen öğrencilerimizin her biri küçük kardeşleri Karel için bağışta bulundular. Burada bu farkındalığı gösteren tüm öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik ile yapamayacağımız hiç bir şey yoktur!

Tüm kulüplerimizi, diğer kurumları ve toplumumuzdaki herkesi yardım kampanyası yapmaya, bu kampanyaları desteklemeye ve hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.”

