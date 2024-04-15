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Ozanköy kalecisi Kürşat darp edildi

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Ozanköy kalecisi Kürşat darp edildi
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Aksa 1. Ligin 27. Haftasında Bostancı’da oynanan Yalova-Ozanköy maçının ilk yarısı sonunda gerginlik yaşandı. Yalova Kulübü sağlıkçısı İ.H., Ozanköy takımı kalecisi Kürşat Çil’in yüzüne yumruk vurarak, bir dişinin kırılmasına sebep oldu.
Polisten verilen bilgiye göre Pazar günü saat 17.00’de meydana gelen olay sonrası, İ.H. tutuklandı.
 
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