Northernland Kıbrıs Kupası yarı final rövanş programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final 2. maçlarının programı belli oldu.
17 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da oynanacak olan yarı final maçlarının programı şöyle;
Karşıyaka – Göçmenköy, Şengül Törehan Stadı
Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı
Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Göçmenköy – Karşıyaka, 2 – 1
Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar, 1 – 1
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