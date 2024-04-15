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Northernland Kıbrıs Kupası yarı final rövanş programı açıklandı

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Northernland Kıbrıs Kupası yarı final rövanş programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı final 2. maçlarının programı belli oldu.
17 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da oynanacak olan yarı final maçlarının programı şöyle;
Karşıyaka – Göçmenköy, Şengül Törehan Stadı
Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı
Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Göçmenköy – Karşıyaka, 2 – 1
Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar, 1 – 1
 
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