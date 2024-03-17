Ozanköy, inanılmazı başardı

Süper Lig hedefindeki Gönyeli konuk ettiği Ozanköy karşısında 78’inci dakikaya 5 – 0 önde girerken karşılaşma 5 – 5 tamamlandı

AKSA Birinci Lig’in 23’üncü haftası eşine az rastlanır bir maça sahne oldu.Toplam 10 golün atıldığı maçta Gönyeli ile Ozanköy 5-5 berabere kaldı. Özellikle Gönyeli 78’inci dakikasına 5-0 önde girdiği maçta rakibinin gollerine engel olamadı ve Ozanköy önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 5-5’lik skorla tamamladı.Gönyeli 16 ve 23’üncü dakikalarda İlyas Yılmaz, 20 ve 43’üncü dakikalarda Ahmet Can Temel ve 28’inci dakikada Cemre Piro’nun golleri ile 5-0’lık üstünlük yakaladı. 78’inci dakikada Ozanköy’den Eşref Şanlıkaya’nın penaltı golü ile skor 5-1 olurken, bu anda sahneye Ulaşcan Özdeniz çıktı. Özdeniz 80, 82, 89 ve 90’ıncı dakikalarda kaydettiği gollerle maçın 5-5 tamamlanmasını sağladı.Bu sonucun ardından yakaladığı önemli skor avantajını koruyamayan Gönyeli 39 puana, önemli bir geri dönüş yapan Ozanköy 25 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Gönyeli, Esentepe’yi konuk edecek. Ozanköy ise Hamitköy’ü ağırlayacak.(Foto: Gökhan Kuzu)