Olaylı maçta kazanan çıkmadı

Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Selim Kaynarca, Güneş Demir
Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ(Gökay), Fetin, Aykut, Sami Yahat(Aziz),Tugay, İzzet(Cenker), Ertan, Yasin, Sami Tünsay, Şaban(Celal)
Geçitkale: Cengiz, Derviş, Mehmet Çavuş, Andreas, Yarkın (Ali), Hüseyin Yeşilbaş(Hüseyin Özbilen), Muhammet(Efecan), Hicabi, Yekta, Cemil(Arif), İrfan.
Goller: Dk. 35 Ertan(Pen.), Dk. 82 Cenker ve Dk. 90 Derviş (K.K) (Mormenekşe), Dk. 30 ve 71 İrfan (Pen.) Dk. 62 Cemil (Geçitkale)
K.Kart: Dk. 83 Celal(Mormenekşe), Dk. 90 Mehmet Çavuş(Geçitkale)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmasında Mormenekşe ile Geçitkale arasındaki mücadele 3 – 3 tamamlandı.
Dk.30 Geçitkale atağında topla buluşan Hicabi'nin Mormenekşe defansının arkasına attığı topla buluşan Cemil defanstan sıyrılmak isterken defansın eline çarpan topa hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan İrfan golü atarak skoru 0-1 yaptı.
Dk. 35 Mormenekşe atağında sağ kanatta topla buluşan Yasin Geçitkale alanına girerken defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.. Ancak yan hakem kalecinin top vurulmadan çizgiyi terk ettiği gerekçesiyle orta hakemi uyararak penaltıyı tekrarlattı. Tekrar penaltıyı kullan Ertan bu sefer topu ağlarla buluşturdu.1-1
Şaban-celal Yarkın Ali Sami-Aziz 13-Cenker Erdoğ-Gökay Hüseyin Yeşilab aş –Hüseyin
Dk. 58 Mormenekşe atağında Ertan'ın pasıyla Geçitkale ceza sahası önünde topla buluşan Yasin defanstan sıyrılarak şutunda top yandan auta gitti.
Dk.62 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Emrecan pasıyla topla buluşan İrfan rakibinden sıyrılarak Mormenekşe ceza sahası üzerinde bulunan Cemil'i topla buluşturdu. Cemil'de gelişine güzel bir plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2
Dk.73 Mormenekşe defansının kaptırdığı topla buluşan Hüseyin Yeşilbaş, Aykut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan İrfan topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-3 oldu.
Dk. 75 Tribünlerde başlayan olaylar nedeniyle karşılaşma 5 dakikadan fazla durdu.
Dk.82 Mormenekşe atağında Gökay'ın defans arkasına attığı topla buluşan Cenker kalecinin öne çıkması sonrasında üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3
Dk. 90 Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında Gökay'ın ortasında Geçitkale oyuncularının kafasına çarpan top arka direkten ağlara gitti. 3 – 3
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