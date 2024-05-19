Maraş 1. Lige tutundu

Geçitkale ile Unimar Maraş arasında oynanan Aksa 1. Lig play-out 3. Hafta maçında kazanan 3 -2’lik skorla Maraş oldu ve Maraş 1. Ligde kalmayı başardı

Aksa 1. Lig play-out 3. Hafta maçlarından olan Geçitkale ile Unimar Maraş arasındaki mücadelenin galibi 3 -2’lik skorla Maraş oldu ve Maraş 1. Lige tutnmayı başardı.

Dörtyol Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Osman Özpaşa’nın yaptığı karşılaşmaya ligde kalmayı garantileyen Geçitkale bazı as futbolcularından eksik çıkarken, Maraş tam kadro yer aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Maraş takımı 17. dakikada Salih Taş’ın golüyle 1 – 0 öne geçerken, Geçitkale’nin genç futbolcusu Tuğra 31. Dakikada kafa golüyle skoru 1 – 1 yaptı.

Bu golün ardından U.Maraş yeniden yüklenerek 34. dakikada Yıldıray Fenercioğlu’nun golüyle skoru 2 – 1 yaptı ve bu skor ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devreye de hızlı başlayan U.Maraş takımı 53. dakikada Türkiyeli futbolcusu Alp Ertunga’nın ayağından bulduğu golle skoru 3 -1 yaptı.

Maçın son dakikasında Geçitkale’nin kazandığı penaltıyı kullanan oyuna ikinci devrede giren tecrübeli ayak Cemil golünü atarak skoru 3 – 2 yaptı ve maçta bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonucun ardından U.Maraş puanını 22 yaparak play-out maçlarını 1. sırada bitirirken, Geçitkale 20 puanla 3. sırada tamamladı.



