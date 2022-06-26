Galatasaray'da hedef Morgan Sanson

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson'ı gündemine aldı

Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın sıradaki hedefi orta saha. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mevkide çift yönlü bir oyuncu istemesinin ardından yönetim harekete geçti.

Listesinde birçok isim bulunan sarı kırmızılılar, Aston Villa'da görev yapan Morgan Sanson'un transferine öncelik vermiş durumda. Önümüzdeki günlerde Fransız orta saha için İngiliz kulübüne resmi teklifin yapılacağı da gelen haberler arasında.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 10 maçta Aston Villa forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 359 dakika sahada kaldı.

Diğer yandan Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Olimpiu Morutan'ın kiralanması gündemde.

23 yaşındaki futbolcunun gelişiminin yakından takip edilmesi için Spor Toto Süper Lig veya TFF 1'inci Lig'den bir takıma gönderilebilir.

Galatasaray formasıyla 26 lig maçına çıkan Rumen futbolcu, 3 kez fileleri sarstı 3 de gol pası verdi.

