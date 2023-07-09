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Doğancı, işine baktı

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Doğancı, işine baktı
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Niyazi Ergülen
İktisatbankası BTM İkinci Lig 1. Grupta lider Doğancı konuk ettiği ikincilik mücadelesi veren Gaziveren’i 2 – 0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Doğanci Emek Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılıaşmaya hızlı başlayan Doğancı 3. dakikada  Mehmet Toros’la 1 – 0 öne geçti. İlk devrenin geri kalan dakikalarında başka gol olmadı.
İkinci devrede de oyunda üstünlüğünü sürdüren Doğancı 65. Dakikada Sabri ile skoru 2 – 0 yaptı ve bu maçın da skoru oldu.
Bu sonuçla Doğancı gruptan lider çıkmayı garantilerken, Gaziveren gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Doğancı SK 5 4 1 0 18 3 15 13
2. Yedidalga Aksu SK 5 2 2 1 6 4 2 8
3. Gaziveren SK 5 2 1 2 2 5 -3 7
4. Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD 5 0 0 5 2 16 -14 0
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