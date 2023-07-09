Doğancı, işine baktı

O G B M A Y AV P 1. Doğancı SK 5 4 1 0 18 3 15 13 2. Yedidalga Aksu SK 5 2 2 1 6 4 2 8 3. Gaziveren SK 5 2 1 2 2 5 -3 7 4. Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD 5 0 0 5 2 16 -14 0

İktisatbankası BTM İkinci Lig 1. Grupta lider Doğancı konuk ettiği ikincilik mücadelesi veren Gaziveren’i 2 – 0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantiledi.Doğanci Emek Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılıaşmaya hızlı başlayan Doğancı 3. dakikada Mehmet Toros’la 1 – 0 öne geçti. İlk devrenin geri kalan dakikalarında başka gol olmadı.İkinci devrede de oyunda üstünlüğünü sürdüren Doğancı 65. Dakikada Sabri ile skoru 2 – 0 yaptı ve bu maçın da skoru oldu.Bu sonuçla Doğancı gruptan lider çıkmayı garantilerken, Gaziveren gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.