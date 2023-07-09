Doğancı, işine baktı

İktisatbankası BTM İkinci Lig 1. Grupta lider Doğancı konuk ettiği ikincilik mücadelesi veren Gaziveren’i 2 – 0 mağlup ederek gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Doğanci Emek Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılıaşmaya hızlı başlayan Doğancı 3. dakikada Mehmet Toros’la 1 – 0 öne geçti. İlk devrenin geri kalan dakikalarında başka gol olmadı.
İkinci devrede de oyunda üstünlüğünü sürdüren Doğancı 65. Dakikada Sabri ile skoru 2 – 0 yaptı ve bu maçın da skoru oldu.
Bu sonuçla Doğancı gruptan lider çıkmayı garantilerken, Gaziveren gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
İktisatbank BTM 2.Lig 1.Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Doğancı SK
|5
|4
|1
|0
|18
|3
|15
|13
|2.
|Yedidalga Aksu SK
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|8
|3.
|Gaziveren SK
|5
|2
|1
|2
|2
|5
|-3
|7
|4.
|Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD
|5
|0
|0
|5
|2
|16
|-14
|0