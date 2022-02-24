Ötüken, Köseoğlu’yla anlaştı

BTM 2.Lig takımlarından Ötüken, çalışmalarına BTM 1.Lig'e yükselme hedefi ile başladı.

Takımın başına şu an BTM 1. Lig takımı Mehmetçik'te görev yapan Vural Köseoğlu'nu getiren Emin Onuş başkanlığındaki Ötüken'in transfer çalışmalarına da başladığı öğrenildi.

