Yeni Boğaziçi gençleri Çanakkale’yi geçemedi

Birinci Lig A2 takımlarından Yeniboğaziçi'nden birçok futbolcunun Namık Kemal Lisesi ile birlikte Türkiye'de şampiyonada olmasından dolayı geçtiğimiz hafta oynanmayarak ertelenen Yeniboğaziçi-Çanakkale 1. Lig A2maçı Çarşamba günü oynandı.
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Çanakkale oldu.
Zirvenin takipçilerinden ev sahibi Yeniboğaziçi, 6.dakikada Doğanalp Arıkan'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Çanakkale takımı 46'da Yalçın Şahinsoy ve 71'de Yener Ertunalılar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.
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