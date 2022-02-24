Yeni Boğaziçi gençleri Çanakkale’yi geçemedi

A2 1.Lig erteleme maçında Çanakkale, deplasmandaYeniboğaziçi'ni 2-1 mağlup etti

Birinci Lig A2 takımlarından Yeniboğaziçi'nden birçok futbolcunun Namık Kemal Lisesi ile birlikte Türkiye'de şampiyonada olmasından dolayı geçtiğimiz hafta oynanmayarak ertelenen Yeniboğaziçi-Çanakkale 1. Lig A2maçı Çarşamba günü oynandı.

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Çanakkale oldu.

Zirvenin takipçilerinden ev sahibi Yeniboğaziçi, 6.dakikada Doğanalp Arıkan'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Çanakkale takımı 46'da Yalçın Şahinsoy ve 71'de Yener Ertunalılar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

