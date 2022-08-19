Osman Turgut, Hamitköy'de

Hamitköy sol kanat ve sol stoper de alternatiflerini çoğaltmak için Mağusa Türk Gücü’nden Osman Turgut’u kiralık olarak renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Hamitköy sol kanat ve sol stoper de alternatiflerini çoğaltmak için Osman Turgut’un transferini gerçekleştirdi. Genç futbolcu Osman Turgut, Mağusa Türk Gücü’nden kiralık olarak kadroya dahil edildi. Osman Turgut, geçtiğimiz sezon Larnaka Gençler Birliği’nde ilk 11’in değişmez isimlerindendi.

