Fatih Parlak, Gönyeli’ye kiralandı

Gönyeli, MiracleDeğirmenlik'in genç oyuncusu Fatih Parlak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezonda MiracleDeğirmenlik'in kadrosunda düşünülmeyen ve ayrılığı kendi Facebook hesabından duyuran genç oyuncuyu Gönyeli kaptı.
Fatih, MiracleDeğirmenlik'te birlikte çalışma fırsatı bulduğu Teknik Direktör Emre Perçinci ile yeniden çalışma fırsatı bulacak.
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