Osman Şanverdi’ye İstanbul’da başarılı operasyon

AKSA Süper Ligin 13. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Mesarya arasında Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşmada sakatlanan Dumlupınar’ın genç yıldız oyuncusu Osman Şanverdi İstanbul’da ameliyat oldu.
Osman Sanverdi’nin çapraz ve yan bağlarında kopma tespit edilmişti.
İstanbul’da başarılı geçen operasyon sonrasında oyuncunun rehabilitasyon süreci başladı.
Yonpaş Dumlupınar Kulübü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Oyuncumuz Osman Şanverdi’ye geçmiş olmasını ve en erken zamanda aramıza dönmesini diler, doktorumuz Raşit Özcafer’e de başarılı operasyonu için teşekkür ederiz.”
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