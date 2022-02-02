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"Hem Lig hem de kupada yürümek istiyoruz"

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Cihangir ile oynayacakları lig ve kupa olmak üzere iki kritik ve zorlu maç olduğunu belirten Gönyeli teknik patronu Önet “Lig veya kupa maçı ayırt etmeksizin iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp hem ligde yürümek istiyoruz hem de kupada çeyrek finale yükselmek istiyoruz” dedi

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"Hem Lig hem de kupada yürümek istiyoruz"
AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de takımın teknik sorumlusu Serkan Önet, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Spor Dosyası programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.
İkinci devreye Türk Ocağı galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Önet, “Ligin en zorlu deplasmanlarından birinden 3 puanla döndük. İlk devredeki istikrarlı ve doğru oyun stratejimizi bu maçta da uygulayan oyuncularımızı kutlarım. Önümüzde Cihangir ile oynayacağımız lig ve kupa olmak üzere iki kritik ve zorlu maç var. Lig veya kupa maçı ayırt etmeksizin iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp hem ligde yürümek istiyoruz hem de kupada çeyrek finale yükselmek istiyoruz” dedi.
Önet ayrıca devre arasında takıma katılan yeni isimlerin çalışma tempolarından da oldukça memnun olduğunu sözlerine ekledi.
 
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