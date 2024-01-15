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Osman Şah, Yılmazköy’de

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Osman Şah, Yılmazköy’de
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Mustafa HacıaliYılmazköy, transferin son gününde kadrosuna takviye yaptı
Yılmazköy, daha önce Cihangir tarafından kiralık listesine konan, sezonun ilk yarısında forma giymeyen Osman Şah'ı transfer etti. Oyuncu kendisini Yılmazköy futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attı.
 
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