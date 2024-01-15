Binatlı’dan forvete Yağış takviyesi

AKSA Birinci Lig ekibi Binatlı, ilk devrede yaşadığı gol sorununu aşmak için forvete takviye yaptı. Binatlı takımı Küçük Kaymaklı'dan Yağış Gençay'ı transfer etti

Sezonun ilk devresinde Küçük Kaymaklı forması giyen Yağış Gençay, kendisini Binatlı futbolcusu yapan imzayı dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attı.



