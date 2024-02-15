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Potada U 16 Erkekler Ligi başladı

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Potada U 16 Erkekler Ligi başladı
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Basketbol U 16 Erkekler Ligi dün gece oynanan tek maçla başladı. İskele Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Adaspor deplasmanda karşılaştığı Ceasar Larnaka Gençler Birliği'ni çekişmeli bir maç sonunda 51-44 mağlup etti.
 
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