Orhan ve Aksel’in cezaları birer maç indirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Yonpaş Dumlupınar maçında kırmızı kart gören Hamitköy futbolcusu Orhan Çokbekler ve Lapta maçında kırmızı kart gören Miracle Karşıyaka futbolcusu Aksel Kaptanoğlu'nun cezalarında indirim yaptı. Hamitköy maçında kırmızı kart gören Yonpaş Dumlupınar futbolcusu RifatHacıarifoğlu'nun cezasında ise indirim yapılmadı.Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:1) TK 19/2022-2023 sayılı ve 15/03/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup 12/03/2023 tarihinde oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK– Hamitköy ŞHSK Arasında oynanan Aksa süper lig müsabakasında HamitköyŞHSK’nın 108520 lisans numaralı futbolcusu Orhan Çokbekler rakip takım futbolcusuna yönelik tokat atmak suretiyle yapmış olduğu şiddetli hareket ve/veya darp fiili neticesinde Disiplin Kurulunun DK Genelge no 49/2022-2023 sayılı ve 13/03/2023 tarihli kararında konu futbolcu aleyhine vermiş olduğu 4 resmi müsabakadan men cezası almıştır. İlgili futbolcu avukatları kurulumuza yapmış olduğu müdafaa da DT 68. madde uyarınca ilgili futbolcunun 48 saatlik süre zarfında savunma yapma hakkının elinden alındığı ve bu cihetle verilen cezanın iptal edilmesi gerektiği iddiasında bulunmuşlardır. Disiplin Kurulu konu futbolcuya belirtilen süre zarfında savunma hakkı vermemekle hata yapmış olmakla birlikte konu futbolcu huzurumuzda yapmış olduğu beyanlarda ve sunduğu maç görüntülerinde rakip takım futbolcusuna tokat attığı açıkça görülmektedir. Bununla birlikte yaptığı fiili müdahaleyi rakibinin kendisine kafa atmasından sonra tahrik sonucu yaptığı cihetle, keza benzer darp fiillerine asla müsamaha gösterilmemesi gerektiği ve yapılan fiili müdahale ve/veya darp fiili dikkate alındığında Disiplin Kurulunun vermiş olduğu 4 resmi müsabakadan men cezasının 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilir.2) Kurul, TK 20/2022-2023 sayılı ve 15/03/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup 11/03/2022 tarihinde oynanan Lapta TBDK–Miracle Karşıyaka ASK AKSA 1. Lig müsabakasında Miracle Karşıyaka ASK’nin 103327 lisans numaralı futbolcusu Aksel Kaptanoğlu’nun rakip takım futbolcusuna yapmış olduğu fiili müdahale neticesinde Disiplin Kurulunun aleyhine vermiş olduğu 4 maçtan men cezasını, konu fiilin hakem raporunun aksine rakibin yüzüne değil vücuduna yapıldığı ve darp olarak nitelendirilemeyeceği cihetle verilen cezanın 4 maçtan men cezasını gerektirmediği kanaatine vardığımız nedenle işbu cezanın 3 maç men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.3) Kurul, TK 21/2022-2023 sayılı ve 15/03/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup 12/03/2023 tarihinde oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK– Hamitköy ŞHSK Arasında oynanan Aksa süper lig müsabakasında Yonpaş Dumlupınar TSK’nın 108400 lisans numaralı futbolcusu RifatHacıarifoğlu’na rakip takım futbolcusuna yönelik kafa atmak suretiyle yapmış olduğu şiddetli hareket ve/veya darp fiili neticesinde Disiplin Kurulunun DK Genelge no 49/2022-2023 sayılı ve 13/03/2023 tarihli kararında konu futbolcu aleyhine vermiş olduğu 4 resmi müsabakadan men cezasının müdahalemizi gerektirecek nitelikte olmadığı, keza benzer darp fiillerine asla müsamaha gösterilmemesi gerektiği ve yapılan fiili müdahale ve/veya darp fiili dikkate alındığında verilen cezanın uygun ve adil olduğu hususunda oybirliği ile karar verir verilen cezayı onarız.