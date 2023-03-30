Öğrenci yurdunda infial

Lefkoşa'da Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Afrika uyruklu bir genç, yurt odasında buluştuğu bir kadını kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle önce ciddi şekilde dövdü, ardından da kadına tecavüz etti

Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesindeki bir öğrenci yurdunda kendisiyle birlikte olmadığı gerekçesiyle M.Y.K’yi darp edip, cinsel tecavüzde bulunduğu suçlamasıyla Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Afrika uyruklu

Obasi Chimezirm Princewill tutuklandı.

Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesinde bir öğrenci yurdunda meydana gelen "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Obasi Chimezirm Princewill mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan,olguları aktardı. Polis, meselenin "Cinsel Tecavüz ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisi olan zanlı Obasi Chimezirm Princewill’in, 25-26.03.2023 tarihleri ile 22.30-01.30 saatleri arasında Lefkoşa'da, Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda ikamet etmekte olan ve müşteki konumunda bulunan isminin baş harfleri M.Y.K ile öncesinde tanışıp arkadaş olduklarını ve müştekinin rızası dahilinde yurt odasında bir araya geldikten sonra müştekinin kendisi ile cinsel ilişkiye girmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde zanlı elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup elleri ile boğazını sıkıp müştekiyi ciddi surette darp ettikten sonra, müştekinin giymekte olduğu kıyafetlerini zorla çıkarıp cinsel davranışla cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis, meselenin polisin bilgisine 26.03.2023 tarihinde gelmesi ile birlikte, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve ilk nazarda zanlının gerek ismi soyismi gerekse de ikamet adresi belli olmadığı için emare olarak temin edilen kamera görüntülerinden yola çıkılarak zanlının tespiti yönünde bir araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, 28.03.2023 tarihinde saat 22.00 raddelerinde zanlının Hamitköy bölgesinde alınan ihbar doğrultusunda tespit edildiğini ve tespiti ile birlikte methalder olduğu suçları kabul edip bu yönde kendi el yazısı ile İngilizce olarak itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip polise yardımcı olduğunu aktardı.

Polis, meselenin meydana gelmesi ile KKTC 'de, özellikle Hamitköy bölgesinde söz konusu yurdun yer aldığı yerde büyük bir korku, endişe ve infiala neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının methaldar olduğu cinsel tecavüz suçunun ağır ceza mahkemesi uhtesinde yer alan bir suç olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

