Onur Kandili turnuvasının şampiyonu Değirmenlik

Onur Kandili U13 Anı Futbol Turnuvası finalinde Değirmenlik, Yenicami’yi 1 – 0 mağlup ederek şampiyon oldu

Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 6 yıl önce ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına U13 grubunda futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Spor Kompleksi içerisinde yer alan Onur KandiliDoğal Çim Zeminli Halı Sahada gerçekleştirildi.

Onur Kandili U13Anı Futbol Turnuvasına, Mağusa Türk Gücü Akademi, Dörtyol Akademi, Değirmenlik Akademi, Yeni Boğaziçi Akademi, Mehmetçik – Çayırova Akademi, 1461 İskele Trabzon Akademi takımlarından oluşan altı takım katıldı.

Üst klasman hakemi Serkan Şimşek’in hakemlik yaptığı turnuvanın finalinde Değirmenlik, Yenicami’yi 1 – 0 mağlup ederek şampiyon olurken, Yenicami ikinci, Mağusa Türk Gücü ise üçüncü oldu.

