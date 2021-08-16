DAÜ'den son gün atağı

Voleybolda transferin son gününde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadrosuna 3 yeni isim kattı.
TVF Lisesinden Haluk Çakar, KGM'dan Oktay Yeşilırmak ve Maraş Birlik ve Dayanışma Derneğinden Naz Önder kendilerini DAÜ'lü yapan imzaları federasyon lokalinde attılar. Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya'nın huzurunda düzenlenen imza töreninde Doğu Akdeniz Üniversitesi spor kulübü asbaşkanı Cemal Konnolu ve DAÜ antrenörü Ecevit Cankat da hazır bulundu.
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