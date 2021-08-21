"Önlemler üst seviyede olacak, futbol durmayacak"

Eylül ayında başlayacak 2021-2022 futbol sezonunun kesintisiz devam etmesi konusunda prensip kararı alan Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı tedbirlerin tam ve eksiksiz uygulanması için sezon boyunca birlikte çalışacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Sağlık Bakanlığı arasında, Eylül ayında başlayacak 2021-2022 futbol sezonunun kesintisiz devam etmesi konusunda prensip kararı aldı. Bu bağlamda hem KTFF, hem de Sağlık Bakanlığı, tedbirlerin tam ve eksiksiz uygulanması için sezon boyunca birlikte çalışacak.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Akçaba ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi’den oluşan heyetle, Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’i ziyaret etti. Ziyarette futbolun kesintisiz devam etmesi için aşı ve PCR / Antijen test uygulamaları ele alındı. Saha içerisinde görev alacak kişilerin tamamının aşılı ve test sonuçlarının negatif olması prensip olarak karara bağlandı.

Futbolun seyircili oynanması adına da aşı ve test protokolleri ele alındı.

Sağlık Üst Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar da toplantıya katılarak, önümüzdeki toplantıda futbolla ilgili kararların da gerekli istişarelerin ardından alınacağını vurguladı.

Bu çerçevede, KTFF’den Mustafa Akçaba ve Hüseyin Ekmekçi, Sağlık Bakanlığı’ndan ise müsteşar Düriye Deren Oygar yeniden bir araya gelerek sürece son şeklini verecek.

Üstel: “Gerekli önlemleri alıp futbolun durmamasını sağlayacağız”

Gerçekleşen görüşmede açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, futbolun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sevildiğini ve futbolsuz geçen dönemden sonra herkesin bu branşa özlem duyduğunu bildiklerini ifade etti. Üstel, dünyada futbol nasıl oynanırsa KKTC’de de aynı şekilde oynanacağını vurgulayarak, “Bu konuda gerekli tüm sağlık önlemlerini alıp futbolun durmamasını sağlayacağız. Futbol büyük bir kitleye hitap ediyor, bu sebeple sağlık tedbirleri konusunda bizler de çok hassasız. KTFF’nin de bu konudaki duyarlı ve yerinde kararlarını takip ediyorum. Sağlık Bakanlığı ve KTFF işbirliği ile bu sezon futbolun sorunsuz olarak başlayıp bitmesi için çaba sarf edeceğiz.”diye konuştu.

“Kulüplerin sağlık raporlarını biz üstleneceğiz”

Ünal Üstel ayrıca kulüplerin sağlık raporlarını da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın üstleneceğini ifade ederek, “KTFF ve Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde önümüzdeki hafta programları çıkaracağız ve kulüpleri sağlık raporlarını tamamlamaları için hastanelerimize yönlendireceğiz.”dedi.

Oygar: “Sporun, okulların ve sanatın durmasını istemiyoruz”

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar da bu konudaki düşüncelerini aktardı. Oygar; okulların, sporun ve sanatın hiçbir şekilde durmasını istemediklerini kaydederek, “Futbolu da bu çerçevede ele alıyoruz ve bu konuya karşı da hassas bir yaklaşım içerisindeyiz.”dedi.

Sertoğlu: “Futbolda sağlık tedbirleri en üst düzeyde olacak”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise Bakan Ünal Üstel’e yaptığı ziyarette, KTFF Yönetim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararları irdelediklerini ve yönetim olarak üzerinde hassasiyetle durdukları aşı konusunda kulüplere bilgi verildiğini kaydetti. Sertoğlu, bulunduğu her platformda ve açıklanan her kararda bu sezon saha içerisinde kesinlikle aşısız kimsenin olmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladığını belirterek, “Biz futboldan bir sezon uzak kaldık, bunun bir kez daha olmasına asla izin vermeyeceğiz, bu bağlamda da koyduğumuz şartlara ve kurallara uymayanlar konusunda da karar almaktan çekinmeyeceğiz. Futbolda sağlık tedbirleri en üst seviyede olacak.”dedi. Bakan Üstel’e futbolun başlayıp kesintisiz sürmesi konusunda kendilerinin yanında olması ve görüşlerine değer vermesi sebebiyle teşekkür eden Sertoğlu, “Futbolu çok özledik. Hayatımızı futbola adadık ve sağlık şartları sebebiyle verilen ara bizlere de çok zor geldi. Sağlık Bakanlığı’mızın da desteği ile 2021-2022 sezonunu sorunsuz bir şekilde başlatıp bitireceğiz.”dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ziyaretin sonunda Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’i 10 Eylül 2021’de Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında oynanacak Süper Kupa maçına davet etti.