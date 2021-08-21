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Zorali ailesinin acı günü

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Zorali ailesinin acı günü
Karpaz bölgesi köylerinden Mehmetçik son günlerde yaşanan arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Mehmetçik köyünün sevilen ailelerinden Zorali ailesinin çınarı Mihraciye Zorali dün gece vefat etti.
Mihraciye Zorali'nin vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı. Zorali bugün kılınacak öğle namazına müteakip Mehmetçik Kabristanlığı'na defnedilecek.
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