Omonialı Ada, Dumlupınar ile çalışıyor

Omonia’nın U19 Takımının formasını giyen Ada Eseller, pandemi süreci nedeniyle Güney Kıbrıs’a geçemezken, antrenman ve maç eksikliğini, Yonpaş Dumlupınar takımında gideriyor

Kıbrıs’ın önemli kulüplerinden Omonia’nın U19 Takımının formasını giyen Ada Eseller, pandemi süreci nedeniyle Güney Kıbrıs’a geçemiyor.

Ada Eseller, pandemi süreci bittikten sonra yeniden takımına döneceğini söylerken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi süreci nedeniyle Güney Kıbrıs’a geçemiyorum. Bu nedenle de bana yardımcı olan Yonpaş Dumlupınar ile çalışıyorum.

Omonia kulübü bana her hafta, haftalık çalışma programı yapıyor. Profesyonel bir program çerçevesinde antrenmanlarımı yapıyorum. Ayrıca kişisel performans antrenörü olan Yeni Boğaziçi’nin eski futbolcusu Muhammed Diallo ile de çalışıyorum.

Yonpaş Dumlupınar’ın oynadığı dostluk maçlarında da oynayarak, aldığım süre içerisinde maç eksiğimi de gideriyorum.”

