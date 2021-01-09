Hamitköy’de birlik beraberlik günü

Hamitköy – Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan dostluk maçı, Hasan Akkuyu ve penaltıdan Burak Karabacak’ın karşılıklı golleriyle 1 – 1 berabere tamamlandı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren 2 kulüp, Hamitköy ile Dumlupınar bugün dostluk maçında karşılaştılar.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında oynanan ve master hakemlerin yönettiği Hamitköy– Yonpaş Dumlupınar karşılaşması saat 12:00’de başladı.

Karşılaşmanın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, 2 takımın girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkmadı ve devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye Yonpaş Dumlupınar daha etkili başlarken Burak Karabacak’ın penaltı golüyle konuk ekip 1 – 0 öne geçti. Golden sonra hareketlenen Hamitköy’de, takımın yıldızı Hasan Akkuyu’nun ceza sahası dışından attığı klas golle maça denge geldi.

Oyunun son bölümünde yedek futbolcularına daha çok şans veren 2 ekibin ataklarından gol çıkmayınca, maç 1 – 1 berabere tamamlandı.

