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Ömer Gül, Yeşilova’ya geri döndü

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Ömer Gül, Yeşilova’ya geri döndü
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Aksa Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından A. Yeşilova iki sezondur başka takımlara kiraladığı Ömer Gül’ü yeniden takıma geri döndürdü.
2022-23 futbol sezonunu kiralık olarak Türk Ocağı’nda geçiren, daha sonra ise BTM 1. Lig ekibi Atoll Kozanköy’e kiralanan Ömer Gül dün A. Yeşilova kulübünde attığı imzayla eski takımına geri dönmüş oldu.
 
 
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