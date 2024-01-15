Ömer Gül, Yeşilova’ya geri döndü

Aksa Süper Ligin Girne bölgesi takımlarından A. Yeşilova iki sezondur başka takımlara kiraladığı Ömer Gül’ü yeniden takıma geri döndürdü.

2022-23 futbol sezonunu kiralık olarak Türk Ocağı’nda geçiren, daha sonra ise BTM 1. Lig ekibi Atoll Kozanköy’e kiralanan Ömer Gül dün A. Yeşilova kulübünde attığı imzayla eski takımına geri dönmüş oldu.



