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Esentepe’den son gün bombaları

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Esentepe’den son gün bombaları
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Necati KÜLAHLILAR
Süper Lig hedefinde olan Esentepe, ara transferde kadrosunu güçlendirerek hedefine ulaşmak istiyor.
Bu bağlamda Esentepe Kulübü dün 1. Ligin Mağusa ekiplerinden Unimar Maraş’ın yıldız futbolcusu Burak Karabacak’ı renklerine bağladı.
Sezon başında Y. Dumlupınar’dan U. Maraş’a transfer olan Burak, özellikle duran toplarda ustalığı ve orta sahadaki oyunuyla 1. Lig’de parlıyordu.
Öte yandan sezon başında Esentepe’den Karışyaka’ya transfer olan Mustafa Soytürk ara transferde kiralık olarak Esentepe’ye döndü. Mustafa Soytürk sağ bek mevkiinde oynuyor.
Mustafa Soytürk ile Burak Karabacak dün başkan İbrahim Beyazbayram eşliğinde resmi imzayı attılar.
 
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