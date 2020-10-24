Dr Bülent Dizdarlı, futbol oynansın mı oynanmasın mı tartışmaları dahilinde gündeme gelen temaslı takip sistemi eleştirilerine yanıt verirken, “Hasta olan birinin etrafındakileri karantinaya almayın. Sadece hasta olanı alın, yeter. Olur gülüm. Emrin olur.” ifadelerini kullandı

Çetinkaya Spor Kulübü eski başkanı Dr Bülent Dizdarlı, futbol oynansın mı oynanmasın mı tartışmaları dahilinde gündeme gelen temaslı takip sistemi eleştirilerine yanıt verdi.

Dr Bülent Dizdarlı’nıntemaslı takip sistemi eleştirileriile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İlginçtir. Son zamanlarda, pandemi süresince en başarılı uygulama olan temaslı takip sistemi ağır bir şekilde itham edilmeye başlandı.

Bu özellikle futbol oynansın mı oynanmasın mı tartışmaları dahilinde adeta alev aldı. Futbol tartışmalarının dışına taşıp genel bir saldırı başladı.

Neymiş efendim? “Dünya’da böyle bir uygulama yokmuş.” Arkadaşlar dünyayı çok iyi biliyorlar ya, konuşup yazıyorlar. Bize demek istiyorlar ki, “Hasta olan birini sorgulamayın ve yakın zamanda etrafındakileri karantinaya almayın. Sadece hasta olanı alın, yeter.” Olur gülüm. Emrin olur.

Madem dünyadan örnek veriyorsunuz bari bir de Dünya Sağlık Örgütü’nün ne tavsiye ettiğine bakınız. Zahmet ediniz de internetteki rakamlara bakarak, dünyada birçok başarılı ülkede bunun aynen uygulandığını ama başarısız kalanlarda ise sizin bahsettiğiniz uygulamanın yapıldığını anlayınız.

Ha! “Otel karantinası olmasın” deseniz, “Devlet bu nedenle dünya kadar para harcıyor.” deseniz, amenna! Ama bunu, yani evde karantina uygulamasını organize edecek yönetim kadrolarımız maalesefyoktur. Ahali de başıboşlukta kafasına göre takılınca yapacak başka bir şey kalmıyor.

Bu nedenle kurusıkı atmayın. Başta da söylediğim gibi bu önde olağanüstü çaba harcayan insanların çabalarını küçümseyecek, bilim dışı söylemleri yazılımları yapmayın. Unutmayın herkes sizin attıklarınıza inanacak kadar cahil değildir.”

