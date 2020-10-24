Boğaziçi’nde Tekin dönemi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübü, 2020 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Boğaziçi Spor Kulübünde2020 yılı olağan genel kurulu sonucunda başkanlığa Serkan Tekin getirildi. Serkan Tekin başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, göreve geldikten sonra şu açıklamayı yaptı:

“Geçmiş dönemde görevini layığıyla yerine getiren Mustafa Göymen ve yönetimine verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ederiz.

Biz yeni başkan ve genç yönetim olarak devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için siz değerli köylülerimiz ile beraber göreve başladığımızı saygılarımızla arz ederiz.”

