Olgun Tekbıyık da Yeniboğaziçi’nde

Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde kadroya takviyeler devam ediyor.

2022-23 sezonunda Gençlerbirliği'nde başarılı bir sezon geçiren savunma oyuncusu Olgun Tekbıyık, bonservisli olarak Kaplıca Karadeniz 61'den Yeniboğaziçi'ne transfer oldu.

Olgun Tekbıyık bir süreden beridir Yeniboğaziçi takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.

