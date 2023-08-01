Olgun Tekbıyık da Yeniboğaziçi’nde

Süper Ligin yeni ekibi Yeniboğaziçi’nde kadroya takviyeler devam ediyor.
2022-23 sezonunda Gençlerbirliği'nde başarılı bir sezon geçiren savunma oyuncusu Olgun Tekbıyık, bonservisli olarak Kaplıca Karadeniz 61'den Yeniboğaziçi'ne transfer oldu.
Olgun Tekbıyık bir süreden beridir Yeniboğaziçi takımıyla antrenmanlara çıkıyordu.
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