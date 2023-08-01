M.Hacıali Yılmazköy’den savunmaya tecrübeli takviye

Birinci Lig ekiplerinden Mustafa Hacıali Yılmazköy savunma hattını yaptığı transferle güçlendirdi. Yılmazköy, tecrübeli savunma oyuncusu Salih Say'ı kadrosuna kattı.
Salih Say son olarak geçtiğimiz sezon Miracle Değirmenlik’te forma giymişti.
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