Oladele, Umman Birinci Liginde

Ülkemizde Yenicami, Girne Halk Evi son olarak da geçtiğimiz sezon Hamitköy’de forma giyen defans oyuncusu OladeleOshebe, Umman’ın Muscat takımına transfer oldu.
Maskat şehrinin takımı olan Muscat’ın formasını giymeye başlayan Nijeryalı oyuncu OladeleOshebe, takımının Bahia ile Umman Birinci Liginde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Maç 1-1 berabere tamamlandı.
Umman Birinci Liginde ikinci hafta geride kalırken, Muscat 14 takımlı ligde, 1 puanla 11. sırada yer alıyor.
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