Arıklı: Tek tam yetkili olacak

Niyazi ERGÜLEN
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada Spor Dairesi müdürlüğüne muhtemelen Güzelyurt Türk Maarif Koleji müdürü Fuat Tek’in atacağını açıkladı.
Spor kökenli olmasından dolayı Fuat Tek’i, Spor Dairesi müdürü olarak düşündüklerini belirten Erhan Arıklı,Fuat Tek’in tam yetkili olacağını da vurguladı.
Spor Dairesi genel yönetim kurulunun da görevde olacağını söyleyen Erhan Arıklı,Spor Dairesi müdürünün kendi yetkilerinin var olacağına dikkat çekti.
Sporun yalnız futbol olmadığına da vurgu yapan Erhan Arıklı, sporcularımızı iyi ahlaklı kişiler olarak yetiştirme amaçlarının olduğunu da belirtti.
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