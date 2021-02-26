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Okan da Dersim’e gidecek

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Okan da Dersim’e gidecek
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) futbol oynama düşüncesinde olan Lefke’nin genç yıldızı Okan Gün, Dersimspor ile anlaştı.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligde iddialı olacak olan Dersimspor, golcü futbolcu Okan Gün ile anlaştı. Okan Gün, İbrahim Hatay’ın da anlaştığı Dersimspor’da forma giyecek. Okan Gün ile İbrahim Hatay’ın, Mart ayı başında Dersim’e gitmeleri bekleniyor.
 
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