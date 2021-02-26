Hasan Sertoğlu, CONIFA üyeliğini askıya alma kararı ile ilgili açıklamalar yaparken,“CONIFA Avrupa Kupasına zaten katılmayacaktık. Katılmayacak olmamızın esas nedeni Batı Ermenistan denen bir yapının da organizasyonda olmasıdır. Batı Ermenistan tamamen siyasi bir oluşumdur. Siyasî oluşum olduğu da Türkiye'nin bazı bölgelerini toprakları arasında göstermesinden bellidir.” ifadelerini kullandı

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, CONIFA Avrupa Kupasına katılmama ve CONIFA üyeliğini askıya alma kararı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu, Sim Radyo'da Meyil Adakul'un sunduğu Geniş Açı programına şu açıklamaları yaptı:

"CONIFA Avrupa Kupasına katılmama ve CONIFA üyeliğini askıya alma kararlarını Hasan Sertoğlu olarak ben aldım. Türkiye'den veya başka bir yerden de bu konuda telkin almadım. Zaten bu konudan birinin haberinin olmadığını da düşünürüm.

Aldığım bu kararları onaylamayacak yönetim kurulu üyemin olduğunu da düşünmüyorum. Kulüplere de danışmadım. Bunun sorumluluğunu da üstlenirim. 2 ay sonraki genel kurulda bunun hesabını veririm.

Ekonomik nedenlerden dolayı CONIFA Avrupa Kupasına zaten katılmayacaktık. Ancak esas neden Batı Ermenistan denen bir yapının da bu organizasyonda olmasıdır. Batı Ermenistan diye bir özerk bölge ya da ülke kesinlikle yoktur. Bu tamamen siyasi bir oluşumdur. Siyasî oluşum olduğu da Türkiye'nin bazı bölgelerini toprakları arasında göstermesinden bellidir. Zaten bu olayın Fransa'da olacak olması ve Batı Ermenistan'ın da organizasyonda olması bunun planlı bir şey olduğunun göstergesidir. Bunca yıllık tecrübelerimizden bunu anlıyoruz.

Batı Ermenistan'ın CONIFA Avrupa Kupasında olması nedeniyle kuralara katılmayacaktık. Bunda benim hatam oldu. Arkadaşlarla pandemi sorunlarından dolayı yeterli iletişimi kuramadık. Batı Ermenistan'ın organizasyonda olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarımızı da bir şekilde kandırdılar ve bu kuralar çekildi.

2 yıl önceki CONIFA organizasyonuna katılmama sebebimiz de Batı Ermenistan idi. Bunu da CONIFA yönetimine yazılı olarak bildirmiştik. Ancak son dönemde amacından sapan CONIFA, birçok kabile ve siyasi oluşumu içerisine almaya başladı. Batı Ermenistan'ı da itirazlarımıza rağmen halen daha içerisinde tutuyor. Bu nedenle de üyeliğimizi askıya aldık. Bunu da yazılı olarak kendilerine bildirdik.”



